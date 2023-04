Amor y respeto hasta el final; los “cariñitos” que le decía Macarena Valarezo a Santiago Gangotena

El pasado viernes 21 de abril el co-fundador de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Phd en física cuántica y pintor Santiago Gangotena falleció después de ser atropellado por una unidad de transporte de pasajeros. La muerte del catedrático impactó al país, sobre todo a sus seres cercanos donde su esposa Macarena Valarezo fue una de las más afectadas.

La exreina de Quito en su discurso, brindado en el homenaje al quiteño, dejó claro el amor, los “mimos” y cariñitos que le entregaba a Santiago. “Príncipe azul, rey y dragón” destacan en los calificativos que entregaba la exconcejala al considerado, por muchos, un visionario en la educación nacional.

Por si ello no fuera suficiente, Macarena aclaró que desde su primer encuentro con Gangotena se dio cuenta que estaba frente a una de las mentes más brillantes. “Lo de su inteligencia, inconscientemente, me había cautivado”.

“Su humor e inteligencia me llenaban, hasta que medio el beso más dulce de toda mi vida”, agregó la también política mientras recordaba los momentos que marcaron el inicio de su amor.

No existirá una persona así en el resto de la vida de Valarezo

“No creo que exista ninguna persona que llene los zapatos del Santiago (Gangotena). No creo que pueda estar con otra persona. Con Santiago fue toda una travesía. Me costó 4 meses conseguir la cita que necesitaba y pedirle un favor (…) En ese momento no entendía que iniciaba la travesía más hermosa de mi vida.

El carácter recto de Santiago, irreverente, a veces irónico hizo que desde el primer día algo pase. Me dí cuenta que estábamos (junto a sus hijos) al frente de una de las mentes más brillantes que había conocido. Lo de su inteligencia, inconscientemente, me había cautivado”, relató el pasado sábado la mujer de 50 años.