“Tú eres un grande”: Así despide Denisse Molina a Don Alfonso en su último día en Ecuavisa

Don Alfonso se despidió de las pantallas de Ecuavisa y, Denisse Molina no podía dejar de ser parte de un momento tan importante para los ecuatorianos y todas las personas involucradas con el periodismo. La también presentadora llegó a Ecuador, desde Tailandia, el pasado 30 de abril, con el objetivo de estar presente durante el último noticiero de Don Alfonso.

Denisse tomó la decisión de llegar días antes de su conferencia Impacta, el próximo 11 de mayo en Quito, para estar en “tan importante momento”. A través de un video en su cuenta en Instagram, se ve a Denisse llevarle un ramo de rosas a Don Alfonso hasta su oficina en las instalaciones de Ecuavisa, horas antes de dar su último noticiero.

“Mi querido Alfonso, yo me he venido del otro lado del mundo, he recorrido todo para estar aquí. No podía dejar de estar aquí en un día tan especial, para aplaudirlo por esa puerta grande. Quería estar aquí”, fueron las primeras palabras que dijo Denisse al ver a Dona Alfonso, luego de nueve meses de haberse ido a Tailandia.

[ Revive el mensaje final de Don Alfonso en la televisión nacional ]

Además, resaltó que ella quiere y admira al presentador de noticias, que cuenta con un record guinnes, por su trayectori en la televisión. “Sabes cuanto te quiero, sabes que la bendición más grande para mi fue tenerte en mi vida, en mi carrera periodística. Desde niña te vi y cuando me senté contigo dije wow aquí estoy contigo y te vengo a despedir por esa puerta grande de Ecuavisa”, agregó la periodista.

En medio de abrazos y besos, Don Alfonso también le dijo a Denisse que estaba sorprendido con su presencia y, lo agradecía. Ambos fueron compañeros por muchos años al trabajar en el noticiero estelar de Ecuavisa.

“Estoy feliz de estar aquí, sabes que te quiero y te admiro. porque aunque ya no vengas acá al estudio estas en el corazón de los ecuatorianos”, finalizó Denisse con una voz quebrada.