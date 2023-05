Revive el mensaje final de Don Alfonso en la televisión nacional

Llegó el día donde uno de los máximos representantes del periodismo ecuatoriano se despidió. Alfonso Espinosa de los Monteros, quien ostenta el Récord Guinness, se despidió de sus compañeros y público este 01 de mayo del 2023 después de 56 años de trabajo.

En las palabras del quiteño de 80 años saltó el agradecimiento, consejo y valentía para despedirse de una profesión que siempre fue un sueño. Agregó que parecía que este día no iba a llegar, pero como todo ciclo tiene su fin.

Palabras de despedida

“En el ejercicio permanente de comunicar con la verdad, la verdad que es la suma de los principios que llevo dentro que quiero dejar como legado a los jóvenes del país. Este trabajo para mí nunca fue una obligación sino el sueño, el sueño que se hacía realidad todos los días. Los animo a perseguir sus sueños. Yo crecí en un hogar con escasez en una época con pocas oportunidades. Me hizo entender que era yo quien debía labrar mi propio futuro.

A los 17 años estuve en la radio y a los 25 años en la televisión, por momentos pensé que el tiempo no transcurría. Me sentía tan arraigado al mundo de las noticias y me constaba creer que llegaría el día de la despedida.

Bien sabemos que el tiempo que se reparte en ciclos. Y este es el momento. En todo caso me voy satisfecho, obedeciendo a mi vocación y propósito de vida. Siempre quise ser periodista y comunicador. Me llena de orgullo.

No ha sido fácil, hemos luchado contra la incomprensión, contra los enemigos de la libertad de expresión, contra las crisis económicas y, también, contra las amenazas. Recuerdo los primeros días hace 56 años, el primer desafió era completar el poco conocimiento que teníamos de la televisión.

Tuve que empezar por mirarme, a uno mismo en un espejo, en lo externo e interno ahí estaba mi vocación de siempre cultivada prácticamente desde mí.

El verdadero periodismo no estaba en las fuentes de rigor, sino en lo que la gente esperaba de nosotros. En esa linea siempre fue seguro y trate de ser útil. Las categorías éticas y morales están en la esencia del periodismo.

Esto es sobre toda las cosas, lo que quiero dejar a los jóvenes de toda condición. La televisión no es un juego, hay que tener a la mano el código de ética, los manuales de operación. La objetividad, la independencia, la imparcialidad.

Decidí que mi último día para resaltar el significado sea esta fecha histórica (01 de mayo) y pedir a los jóvenes ecuatorianos que mantengan sus sueños. Ojo, yo que he sido observador de nuestro Ecuador les digo que venzamos el pesimismo que siempre nos agobia y construyamos la sociedad que queremos con nuestro trabajo.

Gracias, gracias al público que siempre me dieron su confianza y respaldo. A los directivos y compañeros de Ecuavisa. Gracias a mi familia, esposa e hijos. Y por qué no, gracias a mis padres que ya no están aquí. Siempre me impulsaron en el camino. A todos ustedes, gracias y hasta siempre”, finalizó.