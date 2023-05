“Listo el divorcio”: Marián Sabaté la ´Reina de la prensa rosa´ a una firma de volver a estar legalmente soltera

Marián Sabaté la ´Reina de la prensa rosa´ está a un paso de volver legalmente a la vida de la soltería, la presentadora de televisión quien no ha parado de ser tema de debate en los programas de farándula tras la polémica cancelación de su boda con Ulises Paz, debido a una infidelidad, está a una semana de reintegrarse oficialmente al team de las divorciadas.

Fue por medio de una historia difundida por su cuenta de Instagram, que Marián presumió del documento que acredita su trámite de divorcio, el cual aseguró solo está a una semana y a una firma de volverse tangible.

Captura de historia de Instagram de Marián Sabaté

“Listo el divorcio, la próxima semana se firma”, con estas palabras la ´Reina de la prensa rosa´ revierte por completo las declaraciones de quien fue su esposo, Kikin Mero, quien hasta no hace mucho con actitud un tanto de sorpresa, aseguró que le parecía un tanto extraño, que la presentadora de televisión haya afirmado que ya no tiene un trámite encima.

“Como no soy una mala persona, accedí a enviar toda la documentación requerida pero no he firmado nada todavía, recuerda que nos casamos en Estados Unidos”, dijo Kikin Mero, en relación a este proceso.

¿Qué dice el abogado de Marián?

Leonardo Toledo, abogado de Marián, se encargó de explicar para ´Los Hackers de la farándula´ como se estaba tramitando el proceso antes de la cancelación del matrimonio, y aseguró que los tiempos calzaban sin problema para el día de la boda.

“Kikin es ciudadano americano, ellos se casan en los Estados Unidos, nunca inscribieron ese matrimonio en el Ecuador, pero Marián y Kikin viven en el Ecuador, como ellos viven acá en el Ecuador, lo que se debe de hacer es inscribir esa acta de matrimonio en el registro civil del Ecuador y anterior a su inscripción hacemos el divorcio por mutuo consentimiento porque ambos quieren divorciarse, en la práctica cuanto tiempo me demora eso, me demora una semana mientras que inscribo el matrimonio, posterior a la inscripción hago un divorcio por notaría por muto consentimiento, ¿Qué tiempo me va a demorar inscribir y divorciarlos a ellos? Una semana”, aseguró el letrado.