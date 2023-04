Marián Sabaté también tenía un guardado que le impedía casarse

El matrimonio del año dentro de la farándula ecuatoriana no se llevará a acabo después de una supuesta infidelidad de Ulises Paz contra la “reina de la prensa rosa” Marián Sabaté. No obstante, este no sería el único detalle que se tenía guardado la parejita.

El exesposo de la española de 56 años, Kikin Mero, reveló que hace tres años no están juntos pero el trámite de divorcio no se ha llegado a completar. A él le sorprende que la presentadora de televisión haya afirmado que ya no tiene un trámite encima.

“Como no soy una mala persona, accedí a enviar toda la documentación requerida pero no he firmado nada todavía, recuerda que nos casamos en Estados Unidos”, relató sobre lo que aconteció en el proceso de divorcio con Sabaté.

Es decir, si Marián llegaba a casarse incurría en bigamia. La experta en farándula no ha dado declaraciones sobre este impase con su expareja, aunque ahora ha detallado que la boda pensaba para el 30 de mayo ya no se realizará.

Marián Sabaté y su expareja Kikin Mero Captura de pantalla

¿Qué pasó con Ulises y Marián?

Fue el pasado 16 de enero que la española confirmó que tendría una relación con el joven empresario Ulises Paz. Añadió que por mucho tiempo recibía mensajes del que pudo ser su esposo.

“He dejado todo por ella y yo le dije ‘yo quiero estar bien contigo’, tiene hasta la clave de mi celular (...) ella es mi reina y como te repito, yo la consiento y la quiero”, señaló en su momento Ulises en respuesta a las criticas por la diferencia de edad.

Fue hasta el 14 de febrero que anunciaron su compromiso y colocaron las últimas semanas de mayo para su Luna de Miel y boda. No obstante, este pasado fin de semana de abril terminó esta efímera historia de amor.