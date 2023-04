Las frases que nos regala Marián Sabaté para superar una infidelidad: Canceló su boda con Ulises Paz

La ‘reina de la prensa rosa’, Marián Sabaté lo contó todo en ‘Los Hackers de la Farándula’ sobre la cancelación de su boda con el empresario, Ulises Paz, por una infidelidad de parte de él. Pese a que está dolida y llena de coraje, ella misma se llena de fortaleza y lanzó unas frases que la ayudarán -y a cualquier persona- a superar este trago amargo.

[ Marián Sabaté y su mensaje de apoyo para las mujeres ]

Sus frases

“La vida es un restaurante; nadie se va sin pagar la cuenta y el karma de él va a ser bien heavy"

“No es el fin del mundo, porque voy a resurgir de la cenizas como el Ave Fénix”

“El siguiente paso es darle tiempo al tiempo, nada más”

“El cacho duele, pero más duele la forma en que lo hizo”

“Siempre, al más sabido se le duerme el Diablo”

“Hoy día lloro, mañana también voy a llorar probablemente, pero pasado me voy a secar las lágrimas y voy a continuar. Soy una mujer resiliente y no es la primera vez que me pasa”

De esa manera, Sabaté abrió su corazón para decir las cosas claras y “sin pelos en la lengua”. No quiso esconder ni guardarse nada. En su rostro se notó la mezcla de dolor, indignación y coraje que atraviesa.

De forma contundente aseguró que Paz “¡Sí me engañó!”, y prosiguió que tiene todas las pruebas como chats, videos y hasta fotos de su exprometido con una chica en la cama.

Contó que Ulises se fue de viaje con una chica a México, cuando a Marián le había dicho que iba a Bogotá a trabajar. “Incluso, le dijo a ella que no estaba conmigo y a mi me dijo que no estaba con ella”.

¿Cómo le descubrió la infidelidad?

La presentadora explicó que Ulises estaba actuando raro. Se le activó su “sexto sentido” y la guinda del pastel fue cuando le dijo que se iba a Colombia “por trabajo”. Pero resulta que amigas y conocidos le enviaron fotografías y videos en los que se lo vio en fiestas con la chica en cuestión.

La exesposa de Ulises sería una de las personas que le envió el material. “Me dijo: ‘para que veas, tu marido con el que te ibas a casar está con otra mujer poniéndote los cachos en México’”.

De hecho, en el programa mostraron material, y parte del mismo es el video de una llamada en la que aparece Ulises con la joven en un bar-restaurante. Le preguntan “¿Dónde están?” y él responde: “En Cancún”.

Otra de las imágenes es de la joven acostada en una cama y Ulises sobre ella, que portaba unas gafas oscuras.

¿Ya lo veía venir?

Marián no dudó en revelar que se esperaba este escenario; pues él le había confesado en alguna oportunidad que cuando “se aburre, se desaparece. Y eso fue lo que hizo”.

Captura de pantalla de las imágenes de 'Los Hackers de la Farándula' ('Los Hackers de la Farándula')

La expareja ya conversó evidentemente. Él prácticamente lo negó, pero sí le mandó mensajes a Sabaté para que “no lo acabe” en la televisión. Cosa que no hizo porque ella habló desde su verdad y sentimientos.