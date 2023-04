Marián Sabaté y su mensaje de apoyo para las mujeres que han sufrido una infidelidad: Aquí el comunicado

No por nada le llaman la ´Reina´, Marián Sabaté dejó en evidencia que el seudónimo que ha adquirido en el mundo de las cámaras, no solo le hace honor a su trayectoria laboral, sino también al de su talante de mujer.

La presentadora quien hace tan solo una semana atrás estaba en medio de los preparativos de su boda, este miércoles 26 de abril, contó al mundo con valentía, que su “felices por siempre” terminó incluso mucho antes de haber comenzado. Fue en el programa de ´Los Hackers de la farándula´ que la ´Reina de la prensa rosa´, reveló hasta las pruebas de la infidelidad de la que fue víctima, por parte de su ex prometido, Ulises Paz.

Santiago Castro le hizo la pregunta, “¿tu ex novio te engaño o no?”. A lo que ella respondió, “sí me engañó, me fue infiel”. Ella mostró las pruebas, fotos, videos y chats. Asimismo, luego de develar con pormenores el como habría tenido lugar el suceso que derrumbó sus planes de boda, Marián posteó algunas horas más tarde un comunicado por medio de su cuenta en Instagram, con un título más personal y emotivo, en el que explicó, se dirigía a todas aquellas mujeres que “han sido víctimas de los hombres”.

Captura de historia de Instagram de Marián Sabaté

“Pude haber guardado sigilo con el tema de la infidelidad pero quiero que sepan que soy fuerte y quise dar un ejemplo y aliento a todas las mujeres que han sido víctimas de los hombres y que sepan que toda tormenta pasa y se puede salir adelante como lo he hecho yo desde el principio de mi trayectoria. NO TIENEN QUE CALLAR NI AGUANTAR”, es parte de las líneas compartidas por la ´Reina de la prensa rosa´.

Fue así que llegó a su fin la relación a tan solo un mes de su matrimonio. Ella ni siquiera sabía que estaba en México, Ulises le había dicho que se iba a Colombia a trabajar, sin embargo, fotos y videos de Paz, delataron que no se encontraba precisamente en un viaje de trabajo.