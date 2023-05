Así disfrutó Marián Sabaté de su fin de semana feriado

Marián Sabaté ´La Reina de la prensa rosa´ sigue demostrando que posee un talante de hierro para sobreponerse frente a cualquier mal escenario, la presentadora quien está en el ojo de la farándula ecuatoriana tras la reciente cancelación de su boda con el que era su prometido, Ulises Paz, compartió muchas fotografías de lo que fue su fin de semana feriado, en el que envió más de un alentador mensaje.

“Se acabó el feriado, soy auténtica y fuerte, luchadora ,puede que me caiga pero en el suelo no me quedo ,cada día. Soy más humana ,menos perfecta y más feliz”, escribió la también modelo como pie de su carrusel de fotografías, donde se dejó ver en compañía de muchas de sus amigas.

¿A dónde fue Marián Sabaté?

La presentadora aprovechó el fin de semana largo para darse un respiro de los señalamientos y de las cámaras, y se fue de viaje para la ciudad costera de Salinas, donde podría decirse que lavó en el mar sus decepciones amorosas.

Fue hace tan solo unos días atrás, que la presentadora reveló para la farándula y el mundo entero, que sus tan ansiados planes de boda con el que era su prometido Ulises Paz, se vinieron abajo producto de una infidelidad que se volvió viral y la hizo centro de titulares en todos los portales.

“No es lo mismo sufrir despecho en Guayaquil que sufrirlos frente al mar. Este cuerpo caribeño lo sabe”, aparece diciendo en la filmación la ´Reina de la prensa rosa´, en compañía de la diseñadora María Del Mar Proaño.

La ‘Reina prensa rosa’, Marián Sabaté, rompió el silencio luego de conocerse que su boda con el empresario, Ulises Paz, se canceló debido a una infidelidad por parte de él. Entre los detalles que ofreció, fue cómo se enteró de esta situación que confesó estar “mal”.