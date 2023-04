¿Se van a casar? Allan Zenck y Gabriela Guerrero encienden rumores de matrimonio tras dejarse ver con velo de “novia”

¿Se casan? Gabriela Guerrero y Allan Zenck tienen la mirada especulativa de los medios sobre sus hombros, una de las parejas más criticadas del Ecuador, encendió las alarmas de boda, tras postear una foto que deja entre líneas un mensaje con un plano de compromiso eterno, y que sin duda alguna traerá pronunciaciones de Carolina Jaume.

Un velo de novia habría sido el principal llamado de atención que asoma la posibilidad de que quizá los novios ya estén pensando en lanzarse al agua. Fue el empresario quien como de costumbre, compartió varias historias por medio de su cuenta en Instagram, presumiendo a la venezolana, donde la misma luce más que feliz con la pieza icónica de una futura novia.

Captura de historias de Instagram de Allan Zenck

Sin embargo, otro detalle que salta a la vista y que pone en calidad de duda la celebración, es que Gabriela Guerrero no posee la pieza más importante de un compromiso, el anillo de boda, por lo que no puede darse por sentado el anuncio. La venezolana y el empresario han protagonizado lo que podría llamarse un amor contra todo pronóstico, pues la ex esposa de Allan Zenck, Carolina Jaume, se ha encargado de hacer público el hecho de que el noviazgo de su ex esposo, inició mientras aún estaba con ella.

Fue hace tan solo algunos meses atrás, que Jaume incluso publicó un video que sitúa a Zenck y Guerrero en un lujoso restaurante, mientras la actriz asegura, aún vivía con ella, datos que coinciden con lo difundido. La filmación posteada data del 28 de mayo de 2021, lo cual hace ruido de manera inmediata, recordemos que Carolina Jaume hizo oficial su rompimiento y separación por medio de un comunicado que publicó para mediados de agosto de ese mismo año, aunque en ese momento la presentadora se reservó los motivos detrás de la decisión.