Anuel confiesa que ya conoció a Gianella, su primera hija ¿Se parece a él?

Nunca es tarde para rectificar, Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como ´Anuel AA´ se encuentra viviendo de lleno, una etapa de paternidad en la que parece estar totalmente abocado a compartir y disfrutar de los tres hijos que ha concebido con sus antiguas parejas, siendo la noticia más reciente, su acercamiento con Gianella, la bebé de 10 meses, hija de Melissa Vallecilla, con quien hasta no hace mucho negaba haber tenido cualquier vínculo.

Sin embargo, de acuerdo a lo dicho por el mismo intérprete de ´La llevo al cielo´ en una entrevista con ‘El Molusco’, el nacimiento de Cattleya, hija de Jorgina Lulú, también conocido ´Yailin´, hizo que su visión del mundo y del rumbo que tenía su vida cambiaran.

“Hoy mismo estuve con la niña, con Gianella, con mi otra hija. (Es) superhermosa, me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya”, comenzó diciendo Anuel, al tiempo que aseguró que no pudo acercarse antes, no porque no quisiera, sino por la cantidad de cosas que se estaban desarrollando en lo personal para ese momento.

“Yo vi a Cattleya también y dije: ‘¿Qué carajos yo estoy haciendo, Dios mío? Tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’”, aseguró, e inmediatamente procedió a explicar que se enfocó en ponerse en contacto con la madre de Gianella por lo que pidió a ayuda a alguien conocido para lograrlo, “Hablé con (DJ) Luian y él me ayudó mucho en eso”, contó.

Asimismo, el cantante compartió una tierna postal, donde se dejó ver pasando tiempo con la pequeña Gianella. “Dios es demasiado bueno, y la conocí ya. Cuando vi a Cattleya, que nació, ahí mismo, al instante que la vi, dije: ‘Tengo que ir a verla a Gianella, pero ya’”, dijo.

¿Se parecen?

A casi un año de su nacimiento, el puertorriqueño confesó si encontró algún parecido. “‘¡Wow’, sí! Y se parece a Cattleya también. Se parece a Pablo también… es que se parecen todos a mí cuando nací. Yo te busco la foto y yo los ‘pillo’ y ¡'wow’!”, aseguró.

Anuel se encuentra en pleno proceso de separación de Yailin, con quien contrajo matrimonio hace menos de un año, sin embargo, el artista se ha mostrado al pendiente de su segunda hija, Cattleya , sin importar las diferencias que mantiene con ´la más viral´.