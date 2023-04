¿Suerte o estrategia? Hombre gana la lotería tres veces en un año

Un hombre de 52 años, que prefiere permanecer en el anonimato, ganó tres veces la lotería, en menos de un año. El afortunado apostó dos veces al mismo número e invertirá el premio en unas vacaciones con su esposa.

La noticia fue difundida por la entidad que organiza la rifa y, aclaró que el ganador en de Waldorf, Maryland en Estados Unidos. El premio que obtuvo fue de 50 mil dólares, y los consiguió al comprar un boleto de un dólar con el número 48548. En mayo de 2022, ya había ganado otros 100mil dólares gracias a esos dígitos.

“Yo le pegué el año pasado y le pegué de nuevo (...). Mi esposa dijo: ‘vamos a jugar este número y sigamos ganando’”, dijo en lo reseñado por ese medio estadounidense.

El norteamericano instó a otros jugadores a no desistir y tener confianza en el mismo número; según él, a veces si no se gana la primera hay gente que no vuelve a intentarlo. “Yo juego la lotería todo el tiempo. Tú nunca sabes, no puedes ganar si no estás dentro”, agregó.

Univisión, por su parte, informó que el establecimiento donde se vendió el boleto ganador también recibió un beneficio con la entrega de 500 dólares por parte de la Lotería Estatal.

Por otro lado, el afortunado indicó que probablemente usará el dinero de su último premio en tomarse unas “muy necesarias” vacaciones junto a su esposa.

No es el único afortunado

También en el estado de Maryland una ama de casa ganó la lotería durante el 2022, siendo el quinto premio recibido en un periodo no mayor a cinco años. El valor del premio estuvo alrededor de los 100 mil dólares, y la estadounidense atribuyó la victoria tanto al azar como a una “planificación”, afirmó CNN.

La mujer aseguró sentirse sorprendida como la primera vez que su boleto fue el vencedor y llamó a su esposo para contarle que nuevamente ‘la suerte’ se había inclinado a su favor. Respecto a la estrategia, ella admitió que averiguó cuáles “juegos de raspar han estado a la venta durante mucho tiempo pero que aún tienen muchos premios importantes”, reseñó el medio mencionado.