En Ibarra se ganaron un millón de dólares en sorteo de La Millonaria y los vendedores del boleto también fueron premiados

La suerte estuvo con Carlos quien compró un entero de La Millonaria y se convirtió en el ganador de un millón de dólares en Ibarra. No solo Carlos ganó, Lotería Nacional otorgó cinco mil dólares a los comisionistas que vendieron el boleto ganador del millón de dólares, Eber y Andrea.

Eber Chiliquinga y Andrea Páez trabajan hace aproximadamente dos años en el punto de suerte de la calle Sánchez y Cifuentes en la ciudad Blanca, Ibarra. Ellos fueron quienes vendieron el boleto al feliz ganador y con ello también obtuvieron un ingreso extra.

“Todo nuestro equipo de ventas que otorga La Millonaria, cuando entrega la primera suerte gana automáticamente un premio de 5 mil dólares, ellos tienen ese beneficio por vender el premio ganador”, mencionó Ronald Trujillo, Jefe Regional de Ventas de Lotería Nacional.

Eber Chiliquinga y Andrea Páez, vendedores del boleto ganador de La Millonaria en Ibarra (Metro Ecuador)

Eber y Andrea expresaron estar muy felices y agradecidos con el comprador que les dio la oportunidad para que ellos sigan cumpliendo sus sueños. Por ejemplo, Andrea usará el dinero para sus estudios y están motivados para seguir incentivando a los clientes en creer en todos los productos de Lotería Nacional porque sí cumple.

“Soy comisionista del punto de la suerte y estamos totalmente agradecidos con Lotería Nacional. Se cumple el sueño del ganador, principalmente, y nuestros sueños también. Gracias por venir a nuestro local, por confiar en Lotería Nacional, gracias a él yo puedo culminar mis estudios”, dijo Andrea.

Por su parte, Eber Chiliquinga invita a seguir comprando los boletos y se siente muy afortunado. “Estoy muy contento, con mi compañera no lo podíamos creer que se vaya un premio mayor en Ibarra. Estamos muy felices, el ganador compró un entero que cuesta 6 dólares de La Millonaria y juega todos los jueves a las 21y30, juegan cuatro números y el número de la serie”.

En este evento, Beatriz Henao, Gerente de Mercadeo de Lotería Nacional, contó que La Millonaria cumple un año en el marcado, exactamente el 17 de marzo y esperan que este año sea récord en la entrega de premios. “En 2022 hemos entregamos más de 35 millones de dólares en premios en los productos de Lotto, Pozo, Raspadita y Lotería. En el presente año ya llevamos más de 10 millones de dólares”.

La Millonaria (Lotería Nacional)

Historia del ganador de La Millonaria

Carlos es oriundo de la provincia de Manabí y se convirtió en el nuevo millonario que tiene la ciudad de Ibarra. A sus 49 años puede decir que la suerte ha tocado su puerta tras su constancia y generosidad. Ahora es el ganador de $1,000,000 a la primera suerte del sorteo de La Millonaria #051 realizado el pasado 2 de marzo 2023.

Viene de una familia numerosa y acomodada, pero que no supo administrar bien lo que tenían y lo perdieron casi todo, siendo el único de 10 hermanos que pudo salir adelante por sus propios medios, con mucho esfuerzo y fe, se radicó en Ibarra, donde conoció a su esposa con quien tuvo cuatro hijos. Su familia lo caracteriza por ser una persona muy generosa y ayudar a las personas que más lo necesitan. Él cuenta que siempre compra los productos de Lotería Nacional no solo con la esperanza de algún día ganarse un premio, sino que también lo hace para ayudar a la Junta de Beneficencia.

Cerca de su trabajo tiene un Punto de la Suerte donde cada semana compra Lotto y su entero de La Millonaria, pero esta vez le pidió con mucha fe a Dios que ya era su momento de ganar. Al día siguiente revisando en la página web se dio cuenta que ganó, pero incrédulo llamó a sus hijos que revisen si era verdad, se lo corroboraron, y entre lágrimas y abrazos celebraron juntos en familia.

“Este producto le gustó y siempre compraba un entero de La Millonaria. Me decía: “yo llevo mucho jugando y a veces mi familia me decía que no juegue tanto, pero yo creía que si no me lo gano, estoy ayudando a la labor de la Junta”. Me parecía increíble porque las personas compran para ganar, no para ayudar, él pensaba en los demás”, dijo Beatriz Henao.

Beatriz Henao, Gerente de Mercadeo de Lotería Nacional y Ronald Trujillo, Jefe Regional de Ventas Lotería Nacional (Metro Ecuador)

¿Qué hará con el premio?

Con el premio que se ganó quisiera ayudar a su familia comprándole una casa a cada hijo, pagar deudas, montarse un negocio familiar y ayudar al vendedor que le dio la suerte. Él se atrevió y ganó, el próximo podrías ser tú.

Ronald Trujillo hizo una invitación a la ciudadanía para que siga creyendo en Lotería Nacional porque cumple con la entrega de premios a nivel nacional. “Que se vaya rompiendo mitos que la Lotería solo entrega premios en la Costa. Si gustan ser parte del equipo de vendedores de Lotería Nacional, pueden acercarse a los puntos de la suerte, consultar cuáles son los beneficios porque tendrán un importante ingreso con la venta”.