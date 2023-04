¿Hay posibilidades de regreso de la Bebecita con Anuel? Esto es lo que dicen las cartas de Vieira Vidente

Los fanáticos aún no olvidan. Mucho son los internautas que todavía guardan la esperanza y el deseo del regreso amoroso de una de las parejas más halagadas de la industria musical, Carolina Giraldo, mejor conocida como ´Karol G´ y Emmanuel Gazmey, apodado ´Anuel AA.

Los ex novios que alguna vez se vieron inseparables a los ojos de las redes y del mundo, pusieron un punto y final a su relación en el año 2021, y tras dos años de la ruptura, sus seguidores aún creen que los intérpretes de ´Es un secreto´ tienen posibilidades de revivir el amor que los unió hace algún tiempo, razón por la que Vieira Vidente, la tarotista más famosa en vínculos de celebridades, realizó una lectura específicamente para este tema.

Son muchos los rumores que aseguran que el último lanzamiento musical del boricua ´Más rica que ayer´, tiene nombre y apellido, sin embargo, esto no es algo que ha sido confirmado.

“Yo no veo aquí que Karol G es una mujer de dar segundas oportunidades, ella es de las personas que cuando ella se entrega, se entrega con el alma, da el 100% y se enamora, cuando a ella le rompen el corazón, le lastiman el ego, pues dice nei nei, no regreso nuevamente”, fue la primera revelación hecha por Vieira, en relación a la vuelta de los artistas, sin embargo, en medio de su predicción aseguró que la colombiana mantiene en reserva información que nunca ha develado.

“Ella dice un día a la vez, algún día la verdad saldrá”, dijo, de igual forma, la venezolana explicó que en la línea de tiempo que alcanza a visualizar, no ve a los cantantes juntos.

“Aquí no veo que regresaron, no veo que están unidos, no veo que se van a casar, no veo que en el 2023, 2024 ni 2025 están juntos, todavía aquí me sale el corazón roto, aquí veo una persona en el medio, la cual está con Karol G en estos momentos. Ella se ha mantenido al margen todo este tiempo y está viviendo un día a la vez”, puntualizó.