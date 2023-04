“Concha de tu ma...”: Carolina Jaume aclara lo que sucedió con Ulises Paz, exprometido de Marián Sabaté que le fue infiel

Luego que la ‘reina prensa rosa’, Marián Sabaté, revelara todo sobre la infidelidad que vivió por parte del empresario Ulises Paz, Carolina Jaume no tardó en contar su versión, sobre lo que el exprometido de su amiga le habría escrito unos mensajes al igual que a María Fernanda Pérez.

Hace un par de meses, Pérez, Jaume, Sabaté y Paz compartieron una cena entre amigos y celebrar lo que parecía el amor entre los prometidos. Marián le pidió a Carolina que etiquetara a Ulises para que aumentara sus seguidores. Así lo hizo y se llevó una sorpresa.

“Cuando lo taggeo, veo que meses atrás me había escrito hace el mismo tiempo que conoció a Marián. Me dijo: ‘Hola ¿Cómo está? Usted me gusta mucho. Soy su fan. Quisiera invitarla a Acapulco, a Cancún’. Marián estaba a mi lado en ese momento y me salí”.