¡Regresa la diva a TC televisión! Carolina Jaume vuelve a la pista de ´Soy el Mejor´

Actriz, modelo, presentadora y bailarina, Carolina Jaume no tiene límites en sus facetas artísticas, la rubia más polémica del Ecuador regresará a donde ya una vez hizo historia para sentar un nuevo precedente con su talento, la pista del reality ´Soy el Mejor´.

Fue este lunes 24 de abril que las presentadoras de la competencia de baile Michela Pincay y Dennis Angulo, anunciaron en medio de enigma, redoble de tambores y una larga lista de menciones de sus cualidades, que una “diva” de las más reconocidas, volvía a los escenarios para dar la pelea y poner a sufrir a los demás participantes, nada más y nada menos que la Shakira ecuatoriana, Carolina Jaume.

Cabe recordar que hace casi dos años, la ahora presentadora de ´Agárrate´ debutó para ´Soy el Mejor´ en compañía de Rayo Viscarra, donde se llegó a ganar el cariño y el reconocimiento del público por sus dotes en el escenario y donde además forjó un amor que también se volvió parte de su trayectoria.

Es así como Jaume, quien también en algún momento fungió como presentadora del reality junto a Ronald Farina, y se despidió de la casa televisiva en 2022, vuelve, pero esta vez siendo el centro del espectáculo.

“Retorna a la pista de Soy el mejor y dejará a más de uno cautivado con sus movimientos y belleza”, se dijo.

Fue exactamente en 2022, que la actriz publicó por medio de su cuenta de Instagram, un video en el que rescató los mejores momentos en el programa, y lo acompañó de un texto en el que agradeció a todos quienes la acompañaron durante todo este tiempo.

“He estado en Soy el Mejor por mas de un año increíble. Desde el bendito día de mi contratación me he preguntado, “¿Por qué estoy aquí? No soy mejor que los demás”. Sentí nervios y pánico al ver estrellas que admiraba y respetaba a mi alrededor ser parte del Staff de Artistas del programa, no pude decir las palabras que se volvieron un sello personal y que por donde voy me piden que la diga: “SE ENCIENDEN LOS CORAZONES POR UNA NOBLE CAUSA”, detalló Jaume.