Carolina Jaume se despide de “Soy El Mejor”

La presentadora de “Soy El Mejor”, Carolina Jaume, dejó de ser parte del espacio televisivo en el que ha compartido con el público día a día.

A través de su cuenta de Instagram, Jaume publicó un video en el que rescató los mejores momentos en el programa, y lo acompañó de un texto en el que agradece a todos quienes han estado con ella durante todo este tiempo.

“He estado en Soy el Mejor por mas de un año increíble. Desde el bendito día de mi contratación me he preguntado, “¿Por qué estoy aquí? No soy mejor que los demás”. Sentí nervios y pánico al ver estrellas que admiraba y respetaba a mi alrededor ser parte del Staff de Artistas del programa, no pude decir las palabras que se volvieron un sello personal y que por donde voy me piden que la diga: “SE ENCIENDEN LOS CORAZONES POR UNA NOBLE CAUSA”, detalló Jaume.

— Carolina Jaume