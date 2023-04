Bad Bunny desafía a Damian Priest a una pelea callejera ¿Busca venganza?

Nuevamente el ‘Conejo malo’ hace de las suyas en la última edición de Raw, y en esta ocasión va en busca de la venganza contra Damian Priest, quien semanas atrás lo lanzó contra la mesa de transmisión.

En esta ocasión Bad Bunny directamente desafió a Priest a una pelea callejera en WWE Backlash, pero en esta ocasión en en Puerto Rico, el sábado 6 de mayo.

Con micrófono y palo de kendo en mano “Bad Bunny” pareció en Chicago para atacar directamente a Damian Priest, el puertorriqueño enfurecido, le propinó al menos cinco golpes contundentes con el arma al que fuera su amigo y pareja de lucha en su debut como profesional en WrestleMania 37 en el 2021.

Oficial. Damian Priest vs. Bad Bunny en una Street Fight Match en #WWEBacklash. Dos puertorriqueños que se van a matar en casa. #WWERAW pic.twitter.com/4VhEfMAF8l — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) April 25, 2023

“No sé si te enteraste, Damian, pero ya no voy a ser el anfitrión de Backlash. Ahora voy a Puerto Rico a patearte el trasero. En mi casa, Puerto Rico, será Bad Bunny vs Damian Priest en una lucha callejera cabrón, a ver si es verdad que tú eres hombre”, dijo el intérprete de éxitos globales como Yonaguni y Dákiti.

¿Cuándo será el Backlash 2023?

El Coliseo de San Juan recibirá WWE Backlash el próximo sábado 6 de mayo, con la presencia confirmada de Bad Bunny y otras de las más grandes superestrellas de la compañía. Entre las luchas confirmadas para la cartelera destacan Cody Rhodes vs Brock Lesnar, Seth Rollins vs Omos y un combate de Triple Amenaza por el Campeonato de los Estados Unidos con Austin Theory vs Bronson Reed vs Bobby Lashley.

Bad Bunny recibió tremenda paliza que no se podía ni levantar Foto: Instagram @reggaetonurbanoofficial

Bad Bunny en el ring

Recordemos que Bad Bunny debutó en WrestleMania 37 triunfando en lucha de parejas contra su ahora némesis, Damian Priest, ante la dupla de The Miz y John Morrison, por la que públicamente recibió el reconocimiento de leyendas de la industria luchística como Randy Orton, Triple H y Undertaker. Después participó del Royal Rumble y ostentó el extinto Campeonato 24/7.