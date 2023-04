Bad Bunny pidió un consejo a José Feliciano en plena tarima de Coachella ¿De qué se trata?

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como ´Bad Bunny´ ha causado sensación durante su participación en el emblemático festival Coachella, el intérprete de ´Me porto bonito´ ha sabido robarse las miradas del público y ha compartido escenario con una gran variedad de artistas durante el transcurso de sus presentaciones, siendo una de las más recientes y virales, su puesta en escena con el cantante José Feliciano.

´Bad Bunny´ aprovechó esa instancia en compañía de uno de los exponentes de bolero más reconocidos en Latinoamérica, para que su paisano, quien también es boricua, le colaborara con su guitarra en la interpretación de su sencillo ´Pensaba que te había olvidado´, sin embargo, aunque la presentación no dejó nada que desear, la verdadera magia o intriga, se vivió minutos antes, cuando Benito acudió al artista de 77 años, quien suele cantar al amor y al desamor, para que este le diese un consejo de “cómo olvidar un amor”.

“¿ Algún consejo para olvidar el amor”, preguntó Bad Bunny, a lo que el puertorriqueño respondió sin titubear con una afirmación que podría catalogarse como muy cargada de realidad, “búscate otra”, dijo don José. “Porque si no te quiere, ¿Qué vas a hacer?”, agregó.

La grabación se ha hecho viral, no solo por el intercambio de opiniones, sino también porque en el fondo queda de relevo que Benito quien se ha dejado ver en los últimos días con la empresaria Kendall Jenner, tal parece tiene una deuda por saldar en el terreno del amor, y quizá no sea precisamente con la miembro del clan Kardashian.

En lo que fue el acto de apertura de Coachella, el puertorriqueño se tomó un tiempo para reflexionar sobre lo que el mundo cree que sabe, unas declaraciones que fueron tomadas para muchos, como la negación de Kendall.

“No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben como en realidad vivos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean”, aseguró Benito.