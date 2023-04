¿Bad Bunny negó a Kendall Jenner? El mensaje contundente antes del Coachella

Bad Bunny vuelve a hacer historia dentro del entretenimiento mundial. El cantante de género urbano se convirtió en el primer hispanoparlante en protagonizar la cartelera del festival de música Coachella, a pesar que sus temas hicieron cantar y bailar a sus fanáticos fue su frase inicial la que marcó la velada.

Antes de interpretar una de sus famosas canciones, el puertorriqueño se tomó un tiempo para reflexionar sobre lo que el mundo cree que sabe.

Bad Bunny estaba dando clases de música anoche en Coachella. Llevó ante miles el sazón de El Gran Combo, Héctor Lavoe e Ismael Rivera. pic.twitter.com/TC5MjydxlN — Robinson Camacho Rodríguez (@RobiCamacho) April 15, 2023

“No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben como en realidad vivos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean”, aseguraba Benito.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y se enfocaron en la reciente “relación” que tendría el también actor con la empresaria Kendall Jenner. Acotaron, vía Twitter, que se quedan con la negación del Conejo.

bad bunny y el dr.simi es mi momento favorito de todo el show pic.twitter.com/BdC9dndjqs — mar. (@mjfelicias) April 15, 2023

Por otro lado, fans del puertorriqueño han ido más allá y creen que las palabras del cantante iban dirigidas a las suposiciones de la prensa por una entrevista que tuvo con la revista Times; donde una mala traducción al español daba a entender que se arrepentía de escribir su tema El Apagón.

Un festival inolvidable

Bad Bunny, que llegaba como cabeza de cartel al Festival de Coachella 2023, conquistó uno de los eventos musicales más importantes de Estados Unidos con un concierto de más de dos horas que puso a bailar a varias decenas de miles de seguidores en la ciudad desértica de Indio (California).

bad bunny lanzó una indirecta por el supuesto romance con kendall jenner en coachella o fue mi idea?hajsjdd pic.twitter.com/wWgC36lAOT — Nicolás🫀 (@nicolvsfl) April 15, 2023

“Estamos en el Festival de Coachella, un lugar de inspiración y donde se da respuesta a muchas preguntas. (...) Grandes artistas han pasado por aquí. (...) Espero que sea mi primera vez cerrando una jornada de este festival, pero no la última”, introdujo el puertorriqueño, consciente de la importancia de la cita este viernes.

El Empire Polo Club fue testigo del primer día de esta nueva edición a la que asistieron más de 120.000 personas -lleno absoluto- y en la que también actuaron artistas como Gorillaz, Blondie, The Chemical Brothers, Blink-182 o Becky G.