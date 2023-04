¿Que proyecto tiene Luisa Fernanda W que la alejará de las redes sociales? Esto es lo que se sabe

Luisa Fernanda W realizará una venta de la ropa que ya no utiliza Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W anunció en un video en Instagram que, posiblemente se aleje de las redes sociales, por un nuevo proyecto que tiene en mente. La influencer no especificó en que está trabajando y, cuando sería el distanciamiento de las plataformas digitales, pero destacó que está emocionado por todo lo que tiene preparado para su vida y su carrera profesional.

Los seguidores de la experta en moda quedaron sorprendidos con sus palabras y, muchos empezaron a comentar cuál era ese proyecto que la va a tener alejada del foco de los medios de comunicación.

Recordemos que Luis Fernanda W es conocida en las redes por mantener a sus seguidores al tanto de lo que ocurre en su vida, como el nacimiento de sus hijos y todo el proceso pre y post embarazo.

“Todavía no les puedo decir de qué estoy hablando, pero si Dios quiere va a pasar a finales de junio y probablemente me desaparezca de las redes sociales por el proyecto, todavía no lo sé”, fue lo que exclamó la influencer en el video donde inició hablando sobre diferentes prendas de vestir que había adquirido recientemente.

Sus más de 18.5 millones de seguidores empezaron a especular sobre cuál podría ser el proyecto que mantendrá a la paisa alejada de sus redes sociales, siendo un reality la hipótesis más resonada en los comentarios del video que ya está fijo en el feed de la creadora de contenido.

¿En qué proyectos trabaja actualmente Luisa Fernanda W?

Lo que hasta ahora se sabe de los proyectos futuros de la influencer es la venta de ropa que hará una vez incluya sus nuevas adquisiciones en su clóset, pues ella sabe muy bien que aunque la ropa que regala le sirve a muchas personas que no tienen el modo de adquirirla, también sabe que hay otras prendas que solo tienen una puesta y su valor amerita que alguien pague una módica suma de dinero por ellas.