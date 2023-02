¡Fan del Bolón! Esto es lo que a Pipe Bueno le encanta del Ecuador

En una entrevista exclusiva para Metro Ecuador, el artista de Cali, Pipe Bueno, comentó que Ecuador le gusta muchísimo al ser un país hermano y porque la mayor parte de su trayectoria en la industria musical lo vio crecer como cantante y ha recibido muy buena aceptación del público.

“Muy agradecido con ustedes porque fue el segundo país que me vio crecer y me aceptó como artista” mencionó el colombiano.

El cantautor ha visitado varios lugares turísticos de nuestro país amazónico, pero lo que más le ha llamado la atención es la gran variedad gastronómica que tiene Ecuador para ofrecer.

Entre los platos favoritos de Pipe está el bolón ya que es la comida que definitivamente se repetiría. Pero no es el único que le ha robado el corazón del colombiano pues, mencionó que de la Sierra le ha impactado el gran sazón de la fritada.

“Amo este país y amo su cariño” mencionó. El intérprete de “La Invitación” afirmó que los mariscos en especial tienen una preparación muy única y que ha deleitado por completo el paladar del ‘parcero’.

En el Festival de Vallenatos en Quito ¿Estará junto a Luisa Fernanda W?

El colombiano nos mencionó que “regresar a Quito es muy especial” y afirmó no vino con la influencer porque no quería dejar solos a sus hijos. Además, otra razón es porque ya habían realizado múltiples viajes alrededor del mundo y el venir a Ecuador quedó en ‘stand by’. Cabe resaltar que Luisa Fernada W no conoce nuestro país.

Al ser padre de dos hermosos niños, Máximo y Domenic, era preferible que Luisa se quede con sus pequeños en casa. Apenas Pipe acabe su pequeña gira por Ecuador, se regresará a Bogotá a continuar con sus nuevos planes musicales.

Amigos de Metro, en los próximos días estaremos subiendo más contenido sobre la entrevista que le realizamos en exclusiva a Pipe Bueno. Pendiente de nuestras redes sociales.

