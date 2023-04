Sepultaron a Álex, ‘el León’ Paredes en Daule: Su mamá no pudo asistir para darle el último adiós

Los restos de Álex, ‘el León’ Paredes fueron sepultados en Daule. El excompetidor de Calle 7 fue asesinado mientras estaba en su gimnasio. Dos sujetos armados entraron al lugar y dispararon contra Paredes quien ya había sido víctima de un atentado en noviembre de 2022.

[ La historia de la madre de Álex “El León” Paredes que la llevó a ser una de las más buscadas en Los Ríos ]

Su familia y amigos le dieron el último adiós en medio de una gran tristeza y aún sin creer lo sucedido. En redes, se realizó una campaña para que su madre pueda tener permiso de salir de la cárcel para despedirse de Álex, pero no se logró.

La madre de Álex se encuentra privada de libertad tras ser sentenciada a 16 años de prisión por el delito de asesinato. La vida de Paredes fue dura. Su padre fue asesinado a tiros hace unos años.

Mayra Jaime, presentadora de farándula y amiga de Álex, estuvo presente en el sepelio del tricampeón de Calle 7, dijo que no hubo una respuesta.

“Yo imaginaba que el sepelio podía ser más después porque se supone que muy temprano se esperaba esa respuesta y la firma para darle el permiso a la señora y eran 6 horas más para que pueda venir. No podían esperar tanto porque el cuerpo ya tiene varios días. (...) No se dio, no hubo la respuesta que esperábamos. Lastimosamente se dio la misa y se procedió a todo lo que sigue”, dijo Jaime.