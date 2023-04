“Un día prometimos ir a París”: John Valverde y Ely Guaminga avivan rumores de reconciliación

Solo falta una confirmación, pero basta decir que las imágenes hablan por sí solas, Ely Guaminga y John Valverde, avivan cada vez más los rumores de reconciliación, con cada postal que comparten, donde se dejan ver más cariñosos que nunca, en cada una de las fotografías que muestra el cómo ha sido su viaje por Europa juntos.

En una de sus más recientes publicaciones, la cual fue compartida por ambos youtubers a través de sus cuentas en Instagram, los creadores de contenido indígena se mostraron muy cercanos el uno con el otro, sumado al hecho de la dedicatoria que dejaría ver entre líneas, una promesa que fue hecha desde el amor y se cumplió justo en la ciudad del amor, París.

“Un día prometimos ir a París y con mucho trabajo y esfuerzo, aquí nos ven, cumpliendo ese sueño”, reseña el copy que acompaña la imagen de los ex, quienes posan felices y muy apegados.

Esta sería la postal agregada que pone aún en más duda la ruptura anunciada hace semanas atrás, por la ex pareja, quienes hace tan solo unas semanas atrás, despertaron la interrogante de si todo habría sido cuestión de marketing. Los youtubers quienes fueron centro de miradas y de múltiples mensajes de aliento por parte de su gran comunidad de seguidores, quienes la mayoría no alcanzaba a entender el por qué de su ruptura, ahora han puesto en tema de debate si todo habría sido parte de una estrategia de posicionamiento para ganar vistas, puesto que ya tienen varios días turisteando en España juntos.

“Como muchos ya se habrán enterado, mi relación con Ely terminó hace algún tiempo, pero no lo habíamos dado a conocer por respeto entre los dos. Las razones y los motivos ya les contaré en algún momento, cuando ya no me duela, cuando ya asimile todo lo que está pasando porque en realidad lidiar con todo esto si está complicado. Hay un montón de personas que están sacando sus propias teorías, hipótesis, asumiendo cosas que no son, y aunque no crean eso si afecta en nuestras familias y en nosotros mismos”, explicó hace aproximadamente un mes, John Valverde, dar a conocer la noticia, sin embargo, parece que las diferencias han sido saldadas.