Ely Guaminga y John Valverde juntos en Europa ¿Son novios de nuevo?

¿Solo fue cuestión de marketing? Esa es la pregunta que todos los internautas se hacen actualmente, tras ver las más recientes postales y videos que los influencers, Ely Guaminga y John Valverde, han compartido como parte de su viaje a la región europea, donde los creadores de contenido indígena parecen estar disfrutando de unas muy cercanas vacaciones.

Los youtubers quienes fueron centro de miradas y de múltiples mensajes de aliento por parte de su gran comunidad de seguidores, quienes la mayoría no alcanzaba a entender el por qué de su ruptura, ahora han despertado la interrogante de si todo habría sido parte de una estrategia de posicionamiento para ganar vistas, puesto que ahora están turisteando en España juntos.

Cabe destacar que aunque ninguna de las postales los ex novios se muestran dándose demostraciones de cariño que se salgan de lo común entre dos amigos, no deja de parecer extraña la idea de que tras romper, hayan viajado juntos, pues aunque habrían sido ellos mismos los que aseguraron que seguirían viéndose por “cuestiones de trabajo y proyectos en común”, sin embargo, eso no es lo que refleja este viaje.

De igual forma, en días pasados, John publicó una postal que deja un claro mensaje de que él aún siente algo por Ely Guaminga, de quien tal como puede observar, todavía guarda un retrato juntos en la cabecera de su cama. Aunque los dos corroboraron el rompimiento, ninguno de de los influencers dio mayor detalle del por qué habrían decidido distanciarse, más allá de que todo no estaría como antes.

“Como muchos ya se habrán enterado, mi relación con Ely terminó hace algún tiempo, pero no lo habíamos dado a conocer por respeto entre los dos. Las razones y los motivos ya les contaré en algún momento, cuando ya no me duela, cuando ya asimile todo lo que está pasando porque en realidad lidiar con todo esto si está complicado. Hay un montón de personas que están sacando sus propias teorías, hipótesis, asumiendo cosas que no son, y aunque no crean eso si afecta en nuestras familias y en nosotros mismos”, explicó.