Por esta razón ya no tienen fotos juntos en redes: Ely Guaminga confirmó su separación de John Valverde

“Ya no nos estábamos llevando como antes”, esa fue una de las razones, que según la influencer indígena, Ely Guaminga, influyó para que su relación con el también creador de contenido, John Valverde, llegara a su final. Fue durante una reciente entrevista que la también modelo fue abordada sobre el por qué habían desaparecido sus fotos juntos en el Instagram.

“Decidí borrar las fotos porque ya se cerró ese ciclo. Yo en lo personal decidí borrar eso, porque quizá me da un poquito de dolor ver eso, entonces mejor estar ya, así sola”, explicó.

Según detalló, la ruptura se habría dado ya hace algún tiempo, más no puso fecha, y seguidamente enfatizó en que no quería ahondar mucho en los motivos detrás, sin embargo, agregó, que aunque ya no están juntos, siguen compartiendo y viéndose por temas laborales y de negocios en común.

“Decidimos terminar nuestra relación. Ya hace un tiempo que terminamos. A parte de nosotros tener una relación, somos socios, tenemos cosas en común, negocios en común, hasta el día de hoy nos seguimos viendo, seguimos tratando el tema con la madurez del caso, y en el tema de relación, claro que conversamos, pusimos nuestros puntos sobre la mesa del por qué, quizá no nos estábamos sintiendo bien, hasta hace poco nos llevamos bien, pero ya no estábamos como antes”, explicó.

Es así, como Ely Guaminga, quien es famosa por el creativo y cultural contenido que comparte a través de Tik Tok y Youtube, y quien acumula un poco más de 199 seguidores en su cuenta de Instagram, oficializó el término de su relación. Hace poco más de un año, en enero de 2022, Ely recibió la placa de los 100K de la mano de la plataforma de Youtube. Ely habría dado inicio a su relación con John Valverde cuando apenas daba sus primeros pasos en el mundo influencer.