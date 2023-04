¿Otro sable para Allan Zenck? Carolina Jaume revela cómo conoció al empresario Aldo de Genna

Carolina Jaume sí que sabe mantenerse en boca de todos. Recién se había calmado la polémica con su exesposo, Allan Zenck y ahora nadie para de hablar de su nueva relación que oficializó con el empresario mantense, Aldo de Genna.

[ Así se veía Carolina Jaume cuando tenía 16 años ]

Durante el espacio donde es moderadora, ‘Agárrate’ de Telepremier, no dudó en abrir su corazón y lanzar un par de indirectas para el padre de su hijo. A su criterio, la nueva denuncia que la impuesto su ex se trata de una represalia a su felicidad con el empresario. “Es un asunto de celos”, dijo Jaume en el programa de la semana pasada.

Jaume aseguró que Aldo, su antítesis ya que se mantiene bajo perfil y su Instagram es hasta privado, “no es un recién conocido. Dijeron que era un romance de fin de semana; pero para nada”.

A Aldo lo considera muy especial en su vida. Lo conoce hace dos años, y aunque intentaron salir en varias ocasiones pero no se dio la relación.

“Yo tenía muchas trabas emocionales. No estaba lista a entregarle una relación, ni lo que él necesitaba. Siempre me limitaba”

Pero de Genna no se rindió fácil, pues comenzó a visitarla más seguido en Guayaquil. Salían a comer y a pasear. “Siempre nos mantuvimos en contacto”. Aunque Jaume salió también con otras personas, a quienes no mencionó por respeto, siempre le fue honesta a Aldo.

En medio de ese proceso, las cosas se fueron dando, “de un día para otro”. Sobre lo que piensa Aldo de Carolina, en lo que respecta su vida mediática, ella asegura que él se la respeta y trata de no meterse. Entonces lo describió en ese sentido y pudo significar una indirecta para Zenck.

“Es un hombre que cree en Dios. No es machista, ni clasista. Me hace muy feliz, me hace sonreír”.