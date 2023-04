Fiorella Bruno indignada con la posición que tomó Dieter Hoffmann y lo que sucede entre ella y su ex pareja: “Si no tiene que trabaje en otra cosa”

Fiorella Bruno no dudó en responder a los comentarios que realizó Dieter Hoffmann, en ‘Los Hackers de la Farándula’, sobre lo que sucede entre ella y su ex pareja y, como se han dividido las responsabilidades del hijo que tienen juntos.

“No tenía que hablar jamás algo positivo de él. Mi rey (Dieter), tú sabes perfectamente como es él, no te hagas. Y que pena que tú y otras dos personas digan que como no le puse el apellido, entonces que pena que legalmente no es el padre”, respondió Bruno en una publicación en Instagram del programa de farándula.

Además, Fiorella añadió que tanto Dieter, como otros dos de sus compañeros en los hackers, estaban desubicados con sus comentarios y que esperaba que ellos nunca pasen por una situación similar. Por otra parte, sobre la manutención que recibe de parte de Tufiño, Fiorella dijo que “si no tiene, que se busque otro trabajo”, comentario que fue muy criticado por los usuarios de la red social.

Fernando ha dejado claro que él llegó al acuerdo de enviar 250 dólares al mes, “porque es lo que puedo”, esto luego que se supiera que Fiorella le exigía 700 dólares al mes, solo porque el colegio costaba 400$. Situación que le molesto a Tufiño ya que, aseguró a él nunca le consulta cuál es su límite o si está de acuerdo con las decisiones que se toman sobre el pequeño.

“Me falta mucho para llamarme buen padre y solo intentó hacer lo mejor que puedo”, expresó Fernando en historias a través de su Instagram.

[ “Él está haciendo su rol de padre”: Dieter Hoffmann defiende a Tufiño y asegura que Fiorella Bruno no tiene porque exigirle manutención ]

¿Qué generó el conflicto en redes entre la ex pareja?

Comentarios de Fernando Tufiño, donde presuntamente apoya a personas que hablan mal de Fiorella Bruno, fueron los que desataron toda la polémica que se ha ido presenciado en los últimos días en redes sociales. Luego de esto, Bruno habría dicho que Fernando es un mal padre y no cumple con sus responsabilidades.