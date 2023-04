“Él está haciendo su rol de padre”: Dieter Hoffmann defiende a Tufiño y asegura que Fiorella Bruno no tiene porque exigirle manutención

La polémica sigue persiguiendo a Fiorella Bruno, la joven ecuatoriana es de nuevo noticia, por la disputa que mantiene con el padre de unos de sus hijos Fernando Tufiño.

Recientemente, unos comentarios en Instagram desataron una discusión entre ambos, que terminó con Tufiño, colocando historias en su cuenta personal de Instagram para aclarar la situación y lo que ha hecho para tratar de mantener una buena relación con su ex pareja y cumplir con sus responsabilidades como padre.

En la edición del día 11 de abril de 2023, del programa ‘Los Hackers de la Farándula’, Dieter Hoffman sacó a relucir la situación de la ex pareja y defendió a Fernando, diciendo que él si cumple con lo que “legalmente está estipulado”. Además, señaló que Fiorella no dejó que se le colocara el apellido de Tufiño al pequeño, por lo tanto, no puede exigir de forma legal ningún tipo de manutención “pero aún así él lo hace porque así lo siente y es su hijo”.

En el mismo programa, Leonardo Quezada ‘Lazito’, también pidió el derecho a palabra, pero defendiendo a Fiorella, diciendo que Tufiño debe cumplir “porque es su responsabilidad” y, que no debe permitir que hablen mal, ni apoyar comentarios donde se hable mal de su ex pareja o la madre de su hijo.

Sin embargo, el mismo Fernando, en las historias que había colocado en su cuenta de Instagram días anteriores, deja claro que más de una vez ha tratado de tener buena comunicación con Fiorella y no se ha logrado. También recalcó que con el tema financiero nunca han podido ponerse de acuerdo “porque no me consultan si puedo, si quiero, nada y no todos tenemos las mismas posibilidades económicas”.

Fernando cumple con una mensualidad

Fernando Tufiño aclaró en las redes sociales que envía 250 dólares para los gastos de su hijo “y un poco más en los meses con fechas especiales”, reiteró.

También señaló que, en un principio, su ex pareja le había exigido 700 dólares mensuales, debido a que el colegio del niño cuesta 400 dólares. Sin embargo, él se negó, porque no cuenta con un ingreso suficiente, que sustente ese monto “tampoco me preguntaron si podía pagar un colegio de ese calibre”.

Esta no sería la primera vez que Fiorella tiene problemas con sus parejas, ya que con Jimar Ver también se ha visto envuelta en polémicas.