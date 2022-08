¡No se arrepiente de sus actos! Fiorella Bruno aclaró su situación con Jimar Vera

La exparticipante de Reality Combate, Fiorella Bruno, expresó a En Contacto, que las publicaciones que realizó en su Instagram hace cuatro meses, cuando tenía problemas con su actual pareja, Jimar Vera, la ayudaron a aprender.

“No me arrepiento de haberlo hecho, porque quizás eso me sirvió a mí para aprender y no volver a hacerlo”, fueron las palabras de Fiorella en entrevista exclusiva con Leonardo Quezada, para el programa matutino.

El pasado mes de abril de 2022, la relación tuvo problemas y tanto Fiorella Bruno como Jimar Vera, estuvieron en el ojo del huracán, luego de que la exreality desalojara a su esposo, con la ayuda de la policía, del hogar que compartían, por una supuesta infidelidad.

“Yo necesitaba en ese momento decirlo, quizás por la rabia y las cosas que sucedieron, me hicieron tomar esa decisión y poner algo en mi Instagram, porque creo que es el único medio por el que me puedo comunicar con las personas que realmente me quieren, que me aman y que están siempre pendientes de mí”.

— Fiorella Bruno