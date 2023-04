Troi Alvarado defiende a su esposa Arianna Mejía y desmiente a su hija Tabata: “Miente, todo artista quiere quedar bien”

La polémica entre la familia Alvarado Mejía pica y se extiende, en esta ocasión fue el productor y músico, Troi Alvarado, quien dio la cara y las declaraciones para ´Los Hackers de la farándula´ desmintiendo por completo la versión de “amor y paz” dada hace tan solo unos días por su hija, Tábata, donde esta aseguró que jamás habría tocado a quien es la actual esposa de su papá, Arianna Mejía.

“Me da mucha pena que por un lado, ella haya caído en la trampa de la farándula, tú sabes Tábata lo que pasó aquella noche, de la manera como entraste a mi cuarto, sabes que realmente pasó, obvio no tengo cámaras, no le dejaste rasguños a Arianna, pero sabes que tú la agrediste, le caíste a puñetes, tuve que yo separarlas, ustedes Hackers también lo saben porque mi hermana dio unas declaraciones donde dijo que había pasado eso, no hay pruebas pero hay testigos, estoy yo de testigo”, aseguró Troi, quien a su vez defendió a capa y espada a Arianna, explicando que aunque suele ser tildada por muchos de “loca” tiene un corazón muy noble.

“Yo amo mucho a mi hija, pero yo no puedo dejar que la mentira haga de esto una injusticia. Ella está preocupada por su carrera y no por el tema de la agresión, ella va a mentir, todo artista quiere quedar bien pero ella sabe que no es así”, añadió.

Cabe destacar que este cruce de versiones dadas por hija y esposa, trajo toda una controversia durante el pasado fin de semana, donde la intérprete de ´Bien perra´ habría incluso denunciado por medio de su cuenta en Instagram, que Troi Alvarado “la ahorcó y golpeó” cuando lo confrontó sobre el tema, una arista en el que el productor no hizo ni siquiera mención.

“Le reclamo a mi esposo y le digo, oye mira lo que está diciendo tu hija, y él me dice ´ella nunca va a aceptar que te golpeó porque no es cojonuda´, luego me ahorcó, me pegó y lo boté de la casa, no quiero saber nada de esa gente, le tiré un plato, yo no quiero saber nada. Yo el día de mañana voy a poner una orden de alejamiento para Troi, nunca en mi vida voy a permitir que alguien me ahorque de esa manera, solo falta que diga que no hizo nada”, aseguró entre lágrimas Arianna.