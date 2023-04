¿Regresaron? Se filtras imágenes que sugerirían que Christian Noboa y Keviam Cazo estarían de nuevo juntos

Tal parece que pesó más el amor que la controversia, Christian Noboa y Keviam Cazo, vuelven a la mirada de los medios, recientes imágenes de la ex pareja que parece ser ya no es tan ex, han puesto en duda la veracidad de su distanciamiento.

El futbolista compartió hace poco varias historias por medio de su cuenta de Instagram con motivo de la celebración de su cumpleaños, y aunque no se dejó ver con Keviam en ninguna de ellas, salta a la vista un detalle particular que coincide con otra postal en la que si parece estar en compañía de quien fue su pareja por más de cuatro años, la camiseta utilizada por Noboa, es la misma en ambas fotografías.

Keviam Cazo y Christian Noboa

La pareja estuvo hasta no hace mucho envuelta en un debate y polémica judicial, donde aparentemente se encontraban negociando la repartición de los bienes adquiridos mientras estuvieron juntos, batalla que se vio detonada luego que la modelo hiciera pública una grabación, donde aseguraba que el futbolista la había agredido por reiterada ocasión.

“Hoy día he pasado las noches más horribles de mi vida. Hoy día Christian Noboa me pegó como podrán ver, me golpeó por todos lados. O sea no sé cómo explicarles, malísimo”, aseguró la modelo, en febrero pasado.

Sin embargo, aunque surgieron varias versiones de acciones legales a llevar a cabo contra el futbolista, hasta el momento no se han tenido más detalles de en qué habría quedado esta disputa. Sin duda alguna, las imágenes que aparentemente sitúan a la pareja junta, disfrutando en lo que parece ser un local nocturno, sería una clara respuesta de que el enfrentamiento ya tuvo un punto final, pero es una información que por el momento no ha sido corroborada por ninguno de los dos.

Solo queda esperar a ver si la expareja se pronuncia para desmentir o confirmar.