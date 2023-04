¡Menos edición es más! Estas son las fotos sin editar que la revista ‘GQ’ le hizo a Karol G por las que se molestó

Después que Karol G expresara su malestar por la edición de sus fotografías para la revista internacional, ‘GQ’, en las cuales luce radicalmente diferente, ya se han filtrado las imágenes originales y sin retoques.

[ Gregorio Pernía se burló de la foto de Karol G en la portada de GQ y en las redes se armó la polémica ]

En dicha imagen es más que evidente los retoques digitales que le hicieron a la figura de la cantante, como pronunciar sus pómulos, disminuir sus cachetes, aumentar sus labios y adelgazar su cuerpo hasta crear una imagen totalmente irreal de Karol G.

“Mi portada de la revista ‘GQ’, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con como me veo natural”, compartió en Instagram.

Las fotos sin editar

Los fanáticos de la colombiana lograron dar con algunas fotografías de lo que sería el detrás de cámaras. En ellas aparece la ‘Bichota’ con el mismo atuendo y su largo cabello rojo que la caracteriza y claramente sin los múltiples arreglos que le hicieron.

Karol G

Karol G (@labichotakarolgfan)

Karol G

Su padre, molesto

La cantante no fue la única que se pronunció. Su padre, Guillermo Giraldo, que en redes sociales se hace llamar “Papá G”, también salió a defender a su hija. Dijo que la apoya 100 % a su retoño y resaltando que ella en su naturalidad es suficiente para lo que sea.

“Qué irrespeto. Tu imagen natural es todo… Los editores de la revista o recocha”, fue la frase que posteó don Guillermo en sus historias de Instagram, obviamente poniendo la nefasta portada para que todos tengan el contexto del tema.