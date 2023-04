Gregorio Pernía se burló de la foto de Karol G en la portada de GQ y en las redes se armó la polémica

Lo más recientemente que vimos de Gregorio Pernia en la pantalla chica de la televisión colombiana fue la novela ‘Hasta que la plata nos separe’ en donde interpretó a Luciano, el antagonista de la producción, un personaje bastante pintoresco que causó mucha gracia en los televidentes, además, participó en la edición 2021 de ‘MasterChef Celebrity’, en donde mostró una versión más cercana y natural, algo que agradó a quienes no lo conocían y empezaron a seguirlo.

Desde su participación en el reality el cucuteño ha estado activo en su vida profesional, participando en otros realities del exterior, se fue de gira en presentaciones en auditorios en donde cantaba y bailaba, además, en redes sociales también se le ha visto moverse bastante, generando risas en sus seguidores y uno que otro disgusto en quienes no están muy de acuerdo con sus bromas.

Esto último fue lo que sucedió con su más reciente publicación en Instagram, en donde hizo una burla por la polémica foto de la portada de Karol G en la revista GQ, en donde la colombiana fue editada al extremo y despertó los comentarios de muchas personas criticando a la publicación por lo que hizo con ‘la bichota’. Pues Gregorio quiso sumarse a la polémica y subió una foto de él editada en la que su cara se ve bastante diferente, a la que acompañó con el texto “Estoy muy molesto por las fotos que me sacaron en la portada de @gq”.

Algunas personas vieron esta publicación como una critica a la revista por lo que pasó con la colombiana, pero de acuerdo a lo que se puede se puede leer en los comentarios, la mayoría lo tomó como una burla a la cantante y lo hicieron sentir con comentarios como: “Yo te admiro y soy tu tan pero esto no me parece una buena broma. Karol G tiene toda la razón. Se te fue la mano”, “Si lo haces como burla a Karol G no eres la mitad del hombre que todos hemos pensado”.