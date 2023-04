Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto al hablar de la muerte de Julián Figueroa, ¿cómo le dio la noticia a la actriz?

El espectáculo mexicano se despertó con la noticia lamentable de la repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de la famosa actriz Maribel Guardia.

Marco Chacón, esposo de Maribel apareció ante las cámaras de los medios de comunicación y habló de la trágica muerte de a quien él consideraba como su hijo ya que ha estado con él desde los 2 años. Además, y dio detalles del momento en que le dio la noticia a su pareja.

“Estamos conmocionados, estamos en shock todavía, en lo personal no me cae el veinte, no he dormido, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas. Es algo inesperado y, la verdad, no tengo mucho qué decir”, expresó Chacón.

Le preguntaron si Julián Figueroa tenía algún padecimiento y respondió: “No había tenido problemas de salud, tuvo Covid hace poco y nunca le había dado Covid, apenas le dio hace poco, estaba bien, en términos generales bien”.

También confesó que él fue el encargado de comunicarle la noticia a Maribel. “He hablado poquito con ella, yo le tuve que dar la noticia, esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar, de camino, mientras arreglaban un poco en la casa las cosas, le di la noticia de camino. La verdad ella no está bien, sé que está mal, está destrozada”, mencionó.

Por su parte la actriz, mediante su cuenta de Instagram, pidió respeto y espacio en este duro momento para ella y su familia. “Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.