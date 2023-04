Muere a los 27 años de manera repentina el hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa

Durante la noche del 9 de abril, se confirmó la muerte de Julián Figueroa a sus 27 años, quien era hijo de Maribel Guardia y del fallecido Joan Sebastian. Según información extraoficial compartida por el periodista Carlos Jiménez, el personal médico que evaluó el cuerpo de Julián apuntó que la causa de muerte habría sido un infarto, el cual habría ocurrido de manera repentina cerca de las 19:00.

El cantante fue encontrado sin vida en su casa localizada en Jardines de Pedregal en Ciudad de México.

Julián era padre de un niño de seis años junto a su pareja Ime Garza. Por el momento, la familia no ha emitido ningún comunicado oficial y la Fiscalía de la Ciudad de México tampoco ha emitido pronunciamiento alguno que sustente dicha versión.

El último mensaje que Julián publicó en Instagram fue compartido recientemente el sábado 8 de abril, día en el que se hubiera estado conmemorando el cumpleaños número 72 de su fallecido padre Joan Sebastian.

“Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”, dijo Julián por medio de Instagram refiriéndose a su padre.

Una de las celebridades que acompañaron a la familia desde los primeros instantes fue Olivia Collins, actriz con quien Maribel Guardia ha mantenido una gran amistad.

Collins fue captada por diversos medios alrededor de la una y media de la mañana, cuando su vehículo arribó a la residencia en donde Julián Figueroa fue hallado sin signos vitales horas antes.