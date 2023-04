“Mil gracias”: El mensaje de Don Alfonso a sus seguidores tras anunciar su retiro de Ecuavisa

El periodista ecuatoriano más querido del Ecuador, Alfonso Espinosa de los Monteros, anunció en vivo a su audiencia que luego de 56 años de trabajo continuo, ha tomado la decisión de retirarse de la televisión.

En redes se volvió tendencia, el video que publicó en su Instagram llegó a los 15 comentarios con mensajes llenos de cariño y apoyo.

“Mil gracias a todas las personas que me han enviado sus mensajes de cariño”, escribió en el post de Instagram que acompañó con un video.

“Me siento muy agradecido y muy feliz de tantos mensajes magníficos con motivo de mi salida de la televisión, un retiro que lo asumo yo personalmente, convencido que me va a hacer feliz y tendré más tiempo para dedicarme a otras cosas a mi familia y a todas las cosas bonitas que no las he hecho antes. Como 15 mil cometarios he visto. No puedo contestarles uno por uno porque me pasaría otros 56 años”.

Don Alfonso precisó que el 1 de mayo será su último noticiero estelar en Ecuavisa. “Me quedaré hasta el 1 de Mayo y luego nos daremos el adiós definitivo”.