¡Don Alfonso se retira de la televisión! ¿Hasta cuándo seguirá presentando las noticias?

El periodista ecuatoriano más querido del Ecuador, Alfonso Espinosa de los Monteros, anunció a su audiencia que luego de 56 años de trabajo continuo, ha tomado la decisión de retirarse para siempre de la televisión, aunque precisó la fecha en la que dará su último noticiero estelar en Ecuavisa. “Me quedaré. hasta el 1 de Mayo y luego nos daremos el adiós definitivo”, dijo.

“Este es un día muy especial para mí, cuando yo mismo me convierto en noticia”, comenzó el querido presentador. “Deseo comunicarles una decisión muy importante, que seguramente muchos intuyen en este momento”, acotó.

Las razones, dijo, son muy simples y muy poderosas: “He cumplido 81 años de edad y ahora doy paso a los magníficos periodistas jóvenes de Ecuavisa para que mantengan y acrecienten el sólido prestigio de la primera cadena de televisión del país”, comentó el comunicador que tiene un récord Guiness.

“En más de medio siglo, hemos logrado convertir a Televistazo en una verdadera institución informativa de alta credibilidad”, expresó con nostalgia ya que se le notaba en su voz. “A uno se le vienen a la mente todos los recuerdos”.

Como parte del anuncio, el presentador quiso agradecer también a su familia, en primer lugar. “Ha estado cerca de mí en todo momento, alentándome en las buenas y en las malas”.

Luego continuó expresando su gratitud a los ejecutivos del Canal del Cerro. “Me retiro de Ecuavisa en el mejor momento de mis relaciones laborales y personales”.

“Y un inmenso ‘Gracias’ de todo corazón para este público tan leal que me ha acompañado por generaciones, que me ha apoyado en todo momento y que me ha manifestado su cariño siempre”.

Su adiós definitivo llegará el próximo lunes 1 de mayo cuando transmita el que será su último noticiero estelar.