Mare Cevallos reaviva los rumores de ruptura con Jamil Faour: “Las relaciones tienen límites”

Todo parece apuntar que el romance de cuento de hadas entre Mare Cevallos y Jamil Faour, no habría terminado con la clásica frase del “juntos por siempre”.

Hace más de una semana, el rumor de ruptura entre los tan halagados novios, no les ha perdido el rastro a la pareja ni por un segundo, y a esto, se le suma un hilo de polémicos mensajes publicados por la intérprete de ´Compañía 593´, en el que la ecuatoriana solo asoma la idea de que su noviazgo habría pasado por la intercepción de terceras opiniones, junto con la imposición de una actitud “narcisista” y que carece de “límites”.

“Si te permiten de todo con tal de conservarte, hay mucho trabajo de amor propio que hacer de parte de esa pareja. las relaciones donde uno quiere exclusividad, empatía, respeto, tienen límites. aquí el problema es que solo el narciso pone límites, el otro no puede”, es uno de los más recientes tuits compartidos por la actriz.

si te permiten de todo con tal de conservarte, hay mucho trabajo de amor propio que hacer de parte de esa pareja. las relaciones donde uno quiere exclusividad, empatía, respeto, tienen límites. aquí el problema es que solo el narciso pone límites, el otro no puede 🫠 — Mare 🌊 (@cevallosmare) April 8, 2023

Seguido de este y a modo de aclaración, Mare vuelve a tocar el tema de los límites, intentado explicar que significa esto en una relación. “Si te permiten de todo con tal de conservarte, hay mucho trabajo de amor propio que hacer de parte de esa pareja. las relaciones donde uno quiere exclusividad, empatía, respeto, tienen límites. aquí el problema es que solo el narciso pone límites, el otro no puede”, tuiteó.

Cabe destacar que las presunciones de separación comenzaron luego que el ex participante de MásterChef se fuera de fin de semana a unas vacaciones de playa con Sol y Andrés, un descanso que aparentemente detonó los celos de Mare, quien incluso se pronunció confirmando su incomodidad, por lo que se presume serían estos los límites a los que hace mención.

“Como soy la única que pone el pecho a las balas que quede claro: el y ella no tienen nada a nivel privado, son amigos, el es una excelente persona y todos cometemos errores. a mi lo que me molesto fue que no se marque el respeto ante la imagen pública (de todos)”, escribió la actriz en Twitter.