¡Puso a arder Twitter! Mare Cevallos publicó polémico tuit y luego aseguró que solo era “un experimento social”

Mare Cevallos, claramente sabe como poner a arder el mundo y lo ha hecho sin siquiera dudarlo, la intérprete de ´Victoria´ sacó de las pantallas el lado oscuro de su papel antagónico en ´Compañía 593´ y lo llevó de lleno a la plataforma de Twitter.

La actriz generó una ola de reacciones, por lo que se presumía, eran los mensajes que confirmaban su ruptura con Jamil Faour, ex participante de MásterChef Ecuador, donde escribió mensaje como: “Ya no aguanto ni una, ni dejo pasar una, ni lloro más de cinco minutos. Estar conmigo es un privilegio y se claramente lo que me merezco”, es uno de los muchos tuits que parecían ser el augurio de un rompimiento, que hace días se viene rumorando en todos los canales de entretenimiento.

ya no aguanto ni una, ni dejo pasar una, ni lloro más de cinco minutos. estar conmigo es un privilegio y se claramente lo que me merezco. — Mare 🌊 (@cevallosmare) April 7, 2023

Sin embargo, seguido de estas líneas, la también modelo dio aún más peso a la presunción de separación con retuits de imágenes y frases que parecían reflejar que no se encontraba en su mejor estado emocional.

como dijo Meredith Grey: “El dolor puede ser algo que todos tenemos en común, pero es diferente para cada uno. No es solamente la muerte la que nos duele, es la vida, la pérdida o el cambio.” — que pasa puta (@kari_ok6) April 6, 2023

Pero como siempre, no todo es lo que parece a simple vista, tan solo unos horas después, la actriz compartió un tuit que borró cualquier titular de oficialización. “Estoy escribiendo un monólogo hace dos años de un tema muy particular y banda, han sido parte de un experimento social”, escribió.

estoy escribiendo un monólogo hace dos años de un tema muy partícular y banda, han sido parte de un experimento social ✨ — Mare 🌊 (@cevallosmare) April 7, 2023

Hace tan solo unos días el rumor de rompimiento entre Mare y Jamil comenzó a correr como pólvora, luego que el finalista del reality de comida publicara unas imágenes un tanto polémicos, donde se dejó ver disfrutando de un fin de semana de playa, en compañía de Sol y Andrés, un descanso que aparentemente detono los celos de Mare, quien incluso se pronunció confirmando su incomodidad.

“Como soy la única que pone el pecho a las balas que quede claro: el y ella no tienen nada a nivel privado, son amigos, el es una excelente persona y todos cometemos errores. a mi lo que me molesto fue que no se marque el respeto ante la imagen pública (de todos)”, escribió la actriz en Twitter.

Cabe destacar que hasta ahora ninguno de los dos ha salido a oficializar o desmentir su ruptura.