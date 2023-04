Denisse Molina dedicó emotivo mensaje a Don Alfonso, tras anuncio de su retiro: “Gracias por el legado que dejas”

Denisse Molina ya no hace parte de Ecuavisa, ni tampoco está en Ecuador, pero no olvida la que fue su casa de trabajo por más de dos décadas. La ex presentadora de noticias quien compartió codo a codo el espacio informativo del canal del cerro, con el reconocido y más querido reportero del país, Don Alfonso Espinosa, no dudó en enviar un emotivo mensaje al periodista, tras enterarse de la noticia de su retiro.

“Siempre en vida hay que expresar la gratitud y el amor que se tiene a los demás…Y como siempre te lo he dicho Alfonso!… GRACIAS!@alfonsoespinosadelosmonteros. Gracias por el legado que dejas en todo un país 🇪🇨, gracias porque siempre serás un icono en el periodismo, gracias por tus enseñanzas, por ser el maestro de maestros! Por tu entrega, por tu amor, por tu compañerismo… gracias por todas las cosas bonitas que dejas en los corazones de todos .Gracias por estar en todos mis momentos en los últimos 20 años de mi vida!”, son las primeras líneas del texto publicado por la ex presentadora de noticias de Ecuavisa, quien incluso imprimió una fotografía de Don Alfonso, para hacer aún más personal su dedicatoria.

En el carrusel de imágenes posteado por la ecuatoriana, se puede apreciar una fotografía de cuando Denisse laboró junto a Don Alfonso en Televistazo. Para cerrar, la periodista envió todos los buenos deseos para su compañero a quien describió como icono de la televisión ecuatoriana. “Que sea el momento de descansar, de aprovechar a los tuyos, de aprovechar y absorber todas las cosas bonitas que vendrán! Porque eres grande!”.

Luego de 56 años continuos de trayectoria, Alfonso Espinosa de los Monteros, anunció que se retiraba de la televisión y dejaba Ecuavisa, el próximo 1 de mayo. Una noticia que sacudió a todos los televidentes.