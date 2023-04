Video del ´Lazito´ de la farándula quebrado en llanto se vuelve viral en las redes ¿Qué le pasó?

No es raro ver el nombre de Leonardo Quezada ligado a un titular, el popular ´Lazito´ de la farándula casi siempre se encuentra envuelto en una polémica, por lo que resulta natural que se hable de él en algún programa de entretenimiento y hasta en redes sociales, sin embargo, recientemente, el reportero de ´Los hackers de la farándula´ se ha vuelto tendencia debido a una grabación donde se dejó ver llorando y visiblemente afectado a nivel emocional.

´Lazito´ compartió la grabación por medio de la plataforma de Tik Tok, con un escrito que deja ver entre líneas que no estaría pasando por su mejor momento de vida. “Un día te estas peleando con tus hermanos por el control de la tele, o por quien va a repetir la comida, y de pronto estás en otra ciudad solo, sobreviviendo y sonriendo cuando quisieras correr y gritar”, fue el mensaje con el que Leonardo Quezada, acompañó el corto en el que rompe a llorar.

Hace tan solo unos días, el reportero tuvo un muy controversial cara a cara con la presentadora Carolina Jaume, quien lo acusó en medio de toda una rueda de prensa cargada de periodista de distintos medios, de presuntamente negociar sus entrevistas a cambio de 40$. Jaume cuando estaba en la alfombra roja, le quiso dar dos billetes de 20 dólares a Lazito y le dijo: “Oye para que desmientas que me pusieron una demanda, ten (40 dólares) ¿cómo te pagan? Ah perdón no estás aceptando ¿no me vas a aceptar a mí?” dijo y luego se retiró del lugar. Por su parte, el reportero estaba grabando lo sucedido y solo se limitó a pedir “pruebas”.

Se desconoce si este encuentro habría tenido alguna repercusión laboral o emocional para ´Lazito´, quien solo unos días de la confrontación se mostró totalmente quebrado.