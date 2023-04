Mare Cevallos aclara lo que sucede entre Sol y Jamil de MasterChef Ecuador

En redes sociales ha circulado, recientemente, que Mare Cevallos y Jamil, ex participante de MasterChef Ecuador, terminaron su relación amorosa. Aunque ninguno de los dos ha salido a aclarar lo que sucede entre ambos y, si los rumores son ciertos.

Todo parece indicar que desde que Jamil, Sol y Andrés pasaron un fin de semana juntos, grabando contenido para una publicidad en la playa, la actriz decidió alejarse del cocinero ecuatoriano.

Este 6 de abril de 2023, Mare publicó una serie de tuits, donde aclara que lo Sol y Jamil mantienen una buena amistad y, que si sintió celos de verlos juntos en la playa, porque considera que no hubo un límite de respeto por parte del joven de ascendencia libanesa.

“Como soy la única que pone el pecho a las balas que quede claro: el y ella no tienen nada a nivel privado, son amigos, el es una excelente persona y todos cometemos errores. a mi lo que me molesto fue que no se marque el respeto ante la imagen pública (de todos)”, escribió la actriz en Twitter.

El pasado 2 de abril, Jamil, Sol y Andrés, publicaron un carrusel de fotografías, donde muestran que pasaron un fin de semana en la playa. al parecer, no solo fue por gusto ya que se trataba de algo laboral, porque grabaron algunas publicidades relacionadas a lo gastronómico.

Sin embargo, la controversia se creó cuando seguidores notaron mucha cercanía entre Jamil y Sol y, mencionaron a Mare diciéndole que Jamil la había cambiado y en otros comentarios que la ex participante del programa de cocina era mucho más linda. La actriz ecuatoriana respondió molesta los comentarios y dio a entender que la relación con Jamil había terminado.

Ahora, en el mismo hilo de tuits donde asegura que los cocineros, realmente, solo tienen una amistad. También señala que su molestia fue el nivel de acoso y comparaciones que hicieron entre ella y Sol, señalando que nunca estuvo celosa, ni desconfió de nadie.

Mare se descarga con los haters en redes

En medio de toda la controversia con su relación con Jamil, Mare Cevallos también señaló en redes sociales que volvió a los antidepresivos debido a todo el acoso que ha recibido por los usuarios en Internet.

Además, destacó en sus tuits que hay gente del pasado señalándola y diciéndole que es ella el problema en sus relaciones.

“Gracias gente, gracias por el acoso, gracias por decirle pobrecitos a mis exes como si fuese mi culpa, como si yo no pudiese mantener una relación y todo es mi culpa. gracias realmente por seguir acosándome luego de un año de pasar por esto”, escribió en Twitter