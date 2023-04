¿Jamil y Mare terminaron? En redes sociales viralizan comentarios de la actriz donde estaría celosa de Sol, ex participante de MasterChef

La relación entre Jamil, ex participante de MasterChef Ecuador y la actriz Mare Cevallos, podría haber llegado a su fin, luego de que circularan en redes sociales fotografías de joven de ascendencia libanesa con Sol Vargas, también ex participante del programa.

Según han difundido los seguidores de la pareja, Mare habría hecho comentarios en una publicación en Instagram mostrando su molestia, al ver a los amigos “tan juntos”, pero luego de un tiempo terminó borrándolos. Aunque ninguno de los dos ha hecho oficial lo que solo está en rumores, los tuits que ha hecho la actriz fortalecen la teoría de los internautas.

“Semana, porque santo mi ex cuando cuenta el porqué terminamos”, es uno de los tuits que realizó Mare, este 4 de abril de 2023. Mientras que Jamil ha publicado “La gente que no entiende que un hombre y una mujer pueden ser amigos están a punto de hacer que pierda la cordura, dejen de ser sapos”.

La gente que no entiende que un hombre y una mujer pueden ser amigos estan a punto de hacer que pierda la cordura 🫠 dejen de ser sapos — Jamil Faour (@jamilfaour1) April 2, 2023

La discusión en la pareja habría iniciado el pasado fin de semana cuando Sol y Jamil aparecieron grabando un comercial juntos en el que, por motivos del mismo corto publicitario, tuvieron que aumentar su cercanía y ponerse en un plano romántico.

La actitud fue detectada en redes de inmediato y muchos empezaron a atacar a Jamil y mencionar a Mare para que exigiera respeto.

darte valor y ponerte como prioridad hoy en día ya no es una opción — Mare 🌊 (@cevallosmare) April 4, 2023

Y aunque Jamil trató de explicar que Mare y Sol son amigas y todos son inventos de los internautas, la actriz no lo tomó de igual forma y terminó descargándose en redes sociales. En una publicación compartida por Sol en su cuenta de Instagram, donde incluye fotografías junto a Jamil grabando el comercial, fue donde Mare descargó su malestar.

nadie puede dañar lo que me costó reconstruirme 💥 — Mare 🌊 (@cevallosmare) April 3, 2023

Un seguidor de Sol le comentó que ella y Jamil “hacen linda pareja”, y que ella “es más linda”. Mare entró a los comentarios y escribió lo siguiente: “Gracias por la comparación. La belleza es subjetiva, y yo soy linda igual. Distinta, sí, pero sí tiene razón. Mejor que se conquisten ambos, que yo no quiero andar metida en estos rollos ni tener que leer cosas así que me duelen, porque no se sabe respetar públicamente a alguien”.

Comentarios de Mare Cevallos antes de ser borrados del perfil de Instagram

Otra usuaria de Instagram salió en defensa de Mare y comentó “Jamil está con Mare”, a lo que la actriz le respondió: “No está conmigo; tienen camino libre”. Solo el tiempo dirá que tan cierta sea la ruptura, pero las publicación de Sol fue eliminada de su perfil en Instagram y, tanto Mare como Jamil, tienen varios días sin hacer post en conjunto y tampoco se han mencionado en redes sociales.