Piqué rechazó petición de un fanático frente a sus hijos y el desplante se volvió viral en Tik Tok

Gerard Piqué sigue estando en el ojo de los medios y de los internautas. El ex futbolista que alguna vez fue querido por todos, tanto por su carrera deportiva como también por la duradera relación que mantuvo por más de 10 años con la cantante Shakira, ha pasado a ser foco de críticas, luego de dar a conocer el nuevo vínculo amoroso que mantiene con su nueva novia, Clara Chía Marti.

Tras hacer oficial la relación que ya expone de manera abierta, y que es catalogada como producto de una infidelidad, el catalán no ha parado de recibir señalamientos por parte de la audiencia, a quien inicialmente hacía caso omiso, sin embargo, últimamente se ha dado el tiempo de contestar y defender lo que a su juicio ha sido un ataque constante por parte de los fanáticos de la colombiana.

“Y luego la otra, que no quiero entrar porque también es un tema personal, el tema de tirar beef, que está muy bien, que es la moda, es el zasca, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef, y queda muy bien a título personal, ohh, la puta ama, no sé qué, pero no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar, que alguien se suicide?”, fue uno de los comentarios más recientes hechos por el ex jugador del FC Barcelona.

Sin embargo, aunque el empresario asegura ser hostigado por los seguidores de Shakira, tal parece que él tampoco cuida a quienes aún dan su voto por él. Una reciente filmación compartida por la plataforma de Tik Tok, dejó en evidencia un certero rechazo, a una simple fotografía con uno de sus fanáticos, y se volvió viral.

En la grabación se puede observar como el seguidor de manera respetuosa se acerca para pedir una postal con quién sería su ídolo, sin embargo, Piqué solo alcanzó a responder; “No, no aquí por favor”. La lluvia de comentarios no se hizo esperar. “Shakira claramente te hubiera dicho que sí”, “¡Está con sus hijos! Hay que saber respetar”, “¿Por qué no le gritaste ‘perdón que te salpique’?”, “Por eso no se la pedí a él, se la pedí a Shakira”, “Viste que Piqué no vale nada, Messi no hubiera dicho que no”, “tenías que cantarle ‘tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, “Ni que fuera Messi o Cristiano”, son parte de las críticas dejadas en el video.