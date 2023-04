“¿Tiene que suicidarse alguien?”: Gerard Piqué explota contra Shakira y los fanáticos que apoyan sus canciones

Shakira ya está en Miami con sus hijos y, en redes sociales se han viralizado las declaraciones que hizo Gerard Piqué en el programa ‘Jijantes’. El ex futbolista del FC Barcelona habló de todo un poco, pero lo más destacado fue lo que dijo sobre los ataques procedentes tanto de las canciones y mensajes de su expareja como de los fans de todo el mundo que ahora no lo quieren.

“Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, dijo Piqué en un tono hasta ahora cordial.

“No me importa nada, de verdad, es cero, porque no los conozco de nada es gente que no tienen vida, qué importancia le tienes que dar, no los vas a conocer nunca, son como robots. Si das importancia a esto, estás muerto. No te tienes que preocupar por lo que la gente opine. ¡Qué les den por el cu...”, añadió el empresario.

Sobre su ex pareja, Shakira, recurrió a la palabra beef para referirse a las indirectas que ha recibido a través de las canciones de la cantante colombiana.

“Y luego la otra, que no quiero entrar porque también es un tema personal, el tema de tirar beef, que está muy bien, que es la moda, es el zasca, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef, y queda muy bien a título personal, ohh, la puta ama, no sé qué, pero no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar, que alguien se suicide?”, expresó notablemente molesto.

Piqué responde a Shakira.



“La puta ama, pero no pensamos en la otra persona. Que tiene que pasar, ¿que alguien se suicide?” pic.twitter.com/KIq6PeHR08 — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) April 1, 2023

Gerard Piqué ha tardado en expresar su versión en todo el tema que envuelve su separación, pero ya lo está haciendo. Y aunque no es a modo de canción, lo que ha soltado podría valer para otra canción.