¡Tiene miedo! Carolina Jaume aseguró estar asustada por mensajes de odio de fanáticos de Andreina Bravo ¿Qué le dijeron?

Atemorizada y con la voz quebrantada, así se mostró la presentadora Carolina Jaume, en el programa de este martes de ´Agárrate´. La actriz quien habló un día antes acerca de la ausencia de Andreina Bravo, en la más reciente edición de Teletón, y aseguró que la cantante era “difícil de contactar”, recibió una contestación casi inmediata no solo de la artista, sino también de todos sus seguidores, los cuales asegura la tienen atemorizada.

“Yo sé que Andreina no es la que emitió los comentarios, creo que su fanaticada es muy muy fuerte, yo creo que tienes una canción muy linda que se llama ´Haters´ aplíquenla también chicos en su club de fans. Yo no dije nada malo, yo desde siempre la he apoyado desde El poder del amor, desde antes que se volviese cantante. Ella me contestó en el muro de Telepremier, yo nunca dije nada malo, se hace difícil contactarte, yo no quiero hablar más del tema porque de verdad me asusta, estoy asustada, porque no es agradable que te digan que tienes un hijo retardado, que etiqueten a la Fiscalía General del Estado y que te digan que te quiten a tu hijo por loca, por solo decir, es difícil contactarte, no quiero hablar más porque tengo miedo”, dijo Carolina Jaume, quien agregó que incluso ha recibido llamadas de reporteros de otros medios solidarizándose con ella, puesto que también han recibido mensajes por parte de los seguidores de la intérprete de ´Arte´.

Andreina Bravo por su parte , envió un mensaje directo, en el que pidió a Carolina Jaume no abordar temas que desconocía porque desinformaba. ““Buenas tardes Carolina Jaume, con el aprecio que te tengo, te digo con todo respeto que no desinformes con temas que no conoces, yo tengo una página web AndreinaBravomusica.com donde están todos mis datos de contacto e incluso mi whatsApp business está aun click de mi perfil, entonces te pido que no comentes cosas que no son reales”, es parte del texto dejado por la cantante en el muro del canal digital.