Andreina Bravo responde a Carolina Jaume luego que esta asegurara que era imposible comunicarse con ella

Carolina Jaume encendió una llama en su programa ´Agárrate´ y ya se dejan ver las primeras afectaciones del incendio. La cantante Andreina Bravo, quien ha estado en el ojo de los medios, tras ser una de las artistas que no figuró por ningún lado en el evento de la ´Teletón´ y quien se volvió tema de debate en el programa de entretenimiento presentado por Jaume, respondió de manera tajante al comentario donde Carolina Jaume, aseguró que la artista no asistió porque “era muy difícil comunicarse con ella”.

Ante esta afirmación la intérprete de ´Arte´ se pronunció y pidió a la también actriz abstenerse de emitir ningún comentario de “temas que no conoce”.

“Buenas tardes Carolina Jaume, con el aprecio que te tengo, te digo con todo respeto que no desinformes con temas que no conoces, yo tengo una página web AndreinaBravomusica.com donde están todos mis datos de contacto e incluso mi whatsApp business está aun click de mi perfil, entonces te pido que no comentes cosas que no son reales, porque no he tenido problemas de comunicación, incluso he recibido contacto de manera internacional, con esto quiero aclarar que no he tenido nunca ese tipo de problema, siempre y cuando sea para aportar a mi carrera musical, o ayudar a otros, estoy a disposición”, escribió la cantante, en respuesta a lo dicho por Jaume, quien explicó que quizá Andreina incluso ni siquiera había tenido conocimiento del evento de la Teletón.

De igual forma, antes de estas pronunciaciones, Andreina Bravo había realizo un live previo, donde argumentó que nunca recibió la invitación para asistir a este encuentro de calidad benéfica donde cabe destacar participaron varios artistas del medio como; Jonathan Estrada, Dayanara Peralta, Carolina Jaume, entre muchos otros.

Por lo que queda en entre dicho entonces, si de verdad la cantante no habría sido convocada.