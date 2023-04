Alexandra de MasterChef Ecuador fue presentadora de televisión en Santo Domingo, así lucía

Alexandra Torres fue una de las finalistas del reality MasterChef Ecuador. Le apodaron La Diabla y su participación llamó la atención de los televidentes desde el primer capítulo por su carácter, su nombre se volvía tendencia Twitter.

En sus historias de Instagram contó que ella es irónica y sarcástica. En ocasiones ha mencionado que hace años fue presentadora en un programa en su natal Santo Domingo. En su cuenta de Instagram ha publicado varias fotos entre los años 2015 y 2016 cuando estaba en la pantalla de ‘Hola familia’ de Zaracaytv.

Lo seguidores han destacado que a su 47 años se ve muy bien y no se diga años atrás. Sus look han cambiado, solía tener una cabellera rubia. Luego del programa, Alexandra se ha dedicado a su familia, a sus hijos y está buscando universidad para su hijo que recién se graduó de la secundaria. Alexandra ha aclarado que, por el momento, no piensa abrir un restaurante aunque tiene en mente varios proyectos gastronómico.

Alexandra por ser finalista se llevó de premios una cuenta de USD 1.500, un viaje a destinos de Latinoamérica y un año de órdenes de compra Supermaxi, por 1.200.