Victoria de MasterChef saca su lado de modelo: La quiteña posó para una marca multimarca de Ecuador

Victoria, que fue una de los tres finalistas de MasterChef Ecuador, publicó en Instagram una nueva faceta en su vida, tras su salida del programa de cocina: La de modelo. La joven quiteña publicó un corto video donde muestra imágenes de ella, posando para el lente de @trend.republik y luciendo ropa de @covetpopup.

“Sí, esta soy yo “modelando”. O mejor dicho muriendo de la vergüenza en el intento. Esta semana me di cuenta que definitivamente debería estar cocinando y no modelando”, fue parte del texto que utilizó Victoria para acompañar su publicación.

En el mismo, explica que recibió consejos de “Saul”, quien probablemente sea una persona del equipo de fotografía y, fue quien la ayuda a conseguir buenas tomas.

La ex participante de MasterChef Ecuador escribió que entre los tips que le dieron estaba: “No eres un bodybuilder, no pegues tu brazo a tu cuerpo”, “Estas no son fotos de embarazo así que saca tus manos de ahí” y, “finalmente el que más me llegó a este corazoncito: fondéate ese vino y todo va a fluir”.

Al parecer, esta sería la primera vez de Victoria modelando de manera profesional para alguna marca en concreto. Según se aprecia en las redes sociales de los involucrados, se trató de un evento de @covetpopup “”Mujeres Cool”, un evento increíble basado en el empoderamiento femenino y la sororidad que tenemos entre todas nosotras”, se lee en redes sociales.

Recibió miles de felicitaciones

Los seguidores de Victoria en redes sociales no dudaron en felicitarla y apoyarla a través de los comentarios. Uno de los mensajes que más destacó fue, el de Érika Vélez, quien le dijo que se veía “Divina”, en señal de que lo estaba haciendo muy bien.

Recordando que Érika, es la presentadora de MasterChef Ecuador y, además, es modelo profesional. Por lo tanto, las felicitaciones vienen de alguien con experiencia en el medio.