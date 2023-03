¿Una abuela prematura? Victoria de MasterChef revela que es una maniática de la limpieza

Victoria Patiño inició una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta personal de Instagram “ya que terminó MasterChef Ecuador y estamos aburridos” y, como temática colocó exponer aquellas “cosas que algún día juraron no hacer como sus padres, pero terminaron haciendo”.

En una de las primeras respuestas que recibió de sus seguidores, confesó que ella está obsesionada con mantener todo en orden y limpio, además, añadió que de pequeña no era algo que le gustara hacer, pero con el tiempo se obsesionó con ellos. “Lo único que hago es limpiar y, lo único ue hace el universo es ensuciar”, escribió en las historias.

También publicó un video donde está limpiando el piso de lo que parece ser su casa con paño, arrodillada, mientras una amiga la graba. Otra de las confesiones que realizó es que, no le gusta que las personas tarden en ir a la mesa cuando avisa que la comida está lista y que, probablemente, cuando tenga hijos, sea de las que dice que no comprará comida en la calle para almorzar “porque en la casa hay sopa”.

La dinámica de Victoria estuvo entretenida para sus seguidores que no dudaron en interactuar con ella, en otras historias manifestó que apoya “la meloseria en las parejas cuando están en público” y, también que colecciona frascos para ordenar materiales o ingredientes en su despensa.

No es la primera vez que la ex participante de MasterChef Ecuador aplica estas dinámicas en sus redes sociales. Desde que culminó el reality show de cocina ha mostrado contacto constante con sus seguidores y, también muestra a través de sus historias su día a día, en donde casi siempre está compartiendo con Santiago, su novio y también ex participante de la competencia.